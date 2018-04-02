Дружина Джорджа Клуні продемонструвала вишуканий образ у стилі Chanel: фото

Британська правозахисниця Амаль Клуні, яка є дружиною популярного голлівудського актора, засвітила миле та елегантне вбрання. Вишуканий образ дуже нагадував славнозвісні костюми-букле від Chanel.

Як відомо, популярний бренд пишається першим костюмом з твіду і букле, які представили у 1923 році, повідомляє Vouge. Вбрання вже ввійшло в історію світової моди та є своєрідною візиткою Chanel. Одяг, який спершу гостро критикували журналісти, засвітився у популярних фільмах "Під покровом ночі", "Синій жасмин" та "Бокаччо-70", що додало кінострічкам легкого шарму.

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На переший погляд, костюм-букле є вже пережитком та пасує людям старшого віку. Однак стилісти переконують, що це не так. Одяг Chanel вдало поєднується з ботфортами та навіть кросівками.

Однак найкраще до костюма підходять туфлі-човники, які створюють дивовижну гармонію. Саме в такому стилі з'явилась на вулиці Нью-Йорка адвокат Амаль Клуні. Світлий костюм дружина голлівудського актора поєднала зі взуттям на підборах, доповнивши стильний образ окулярами та сумкою від Roger Vivier. Яскрава помада та розкішне хвилясте волосся дуже пасували відомій правозахисниці.

Стильний та ефектний образ Амаль Клуні вкотре підтвердив, що костюми Chanel не можуть застаріти.



Амаль Клуні показала стильний образ



Амаль Клуні вбрала костюм від Chanеl



Розкішна Амаль Клуні