Дружина Лещенка оголилась для відвертого фотосету

Ді-джей Анастасія Топольська, яка нещодавно кардинально змінила імідж, знялася топлес у яскравій фотосесії.

Дружина нардепа Верхвоної Ради Сергія Лещенка DJ Nastia постала перед об’єктивом відомого фотографа Соні Плакидюк у цікавому експерименті, передає "ТаблоID".

Читайте також: Кохана Лещенка розлючена через україномовні квоти на радіо

На світлинах Анастасія Топольська позує у різноманітних модних образах, і навіть ризикнула оголити груди, щоправда, трохи прикривши їх руками. Також на знімках кохана Лещенка приміряла стильну перуку та червоного капелюха.

Дружина Лещенка Топольська оголилась для відвертого фотосету

Як зізналася ді-джей, через постійні гастролі вона вже як два роки не займається спортом. Та це не заважає їй бути у чудовій формі.

Інтенсивний темп роботи, відсутність режиму і правильного своєчасного харчування. А взагалі "накращий" рецепт для схуднення – це стрес і відсутність сну. Надихаюся тільки досягненнями і усвідомленням того, де мені щастить побувати з такою професією,

– каже Настя Топольська.

Дружина Лещенка Топольська оголилась для відвертого фотосету

DJ Nastia знялась у весняній фотосесії

Анастасія Топольська оголила груди

DJ Nastia знялась у весняній фотосесії

Анастасія Топольська знялася топлес

DJ Nastia знялась у весняній фотосесії

Анастасія Топольська у брутальному образі

Анастасія Топольська у брутальному образі

Нагадаємо, 9 вересня народний депутат Сергій Лещенко одружився з ді-джеєм Анастасією Топольською. Окрім того, кохана Лещенка восени 2017 року також знялась у незвичній фотосесії.