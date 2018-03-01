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Дружина Лещенка оголилась для відвертого фотосету

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Анастасія Топольська оголилась для відвертого фотосету
Анастасія Топольська оголилась для відвертого фотосету / Колаж сайту "24"

Ді-джей Анастасія Топольська, яка нещодавно кардинально змінила імідж, знялася топлес у яскравій фотосесії.

Дружина нардепа Верхвоної Ради Сергія Лещенка DJ Nastia постала перед об’єктивом відомого фотографа Соні Плакидюк у цікавому експерименті, передає "ТаблоID".

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На світлинах Анастасія Топольська позує у різноманітних модних образах, і навіть ризикнула оголити груди, щоправда, трохи прикривши їх руками. Також на знімках кохана Лещенка приміряла стильну перуку та червоного капелюха.

Дружина Лещенка Топольська оголилась для відвертого фотосету

Дружина Лещенка Топольська оголилась для відвертого фотосету

Як зізналася ді-джей, через постійні гастролі вона вже як два роки не займається спортом. Та це не заважає їй бути у чудовій формі.

Інтенсивний темп роботи, відсутність режиму і правильного своєчасного харчування. А взагалі "накращий" рецепт для схуднення – це стрес і відсутність сну. Надихаюся тільки досягненнями і усвідомленням того, де мені щастить побувати з такою професією,
– каже Настя Топольська.

Дружина Лещенка Топольська оголилась для відвертого фотосету

Дружина Лещенка Топольська оголилась для відвертого фотосету

DJ Nastia знялась у весняній фотосесії

DJ Nastia знялась у весняній фотосесії

Анастасія Топольська оголила груди

Анастасія Топольська оголила груди

DJ Nastia знялась у весняній фотосесії

DJ Nastia знялась у весняній фотосесії

Анастасія Топольська знялася топлес

Анастасія Топольська знялася топлес

DJ Nastia знялась у весняній фотосесії

DJ Nastia знялась у весняній фотосесії

Анастасія Топольська у брутальному образі

Анастасія Топольська у брутальному образі

Анастасія Топольська у брутальному образі

Анастасія Топольська у брутальному образі

Нагадаємо, 9 вересня народний депутат Сергій Лещенко одружився з ді-джеєм Анастасією Топольською. Окрім того, кохана Лещенка восени 2017 року також знялась у незвичній фотосесії.

Теги: LifeStyle Музика Секс Сергій Лещенко
Джерело: 24 Канал
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