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Дружина президента ФФУ спростувала інформацію про привітання Росії з перемогою над Іспанією

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Катерина Чаус
Катерина Чаус

Катерина Чаус пояснила, що не має відношення до фейкової сторінки, на якій були розміщені привітання збірної Росії після перемоги над Іспанією в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу.

Дружина президента ФФУ Андрія Павелка Катерина Чаус заявила про те, що Facebook-аккаунт, зі сторінок якого вона нібито вітала російських футболістів, не має до неї ніякого відношення. За її словами вона взагалі не веде сторінки в Facebook.

"За три дні жодне ЗМІ не попросили у мене особистий коментар з цього приводу. У мене взагалі немає профілю в цій соціальній мережі Facebook. А всі фото, які там опубліковані були зібрані на просторах Інтернету", – сказала вона.

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На питання про те, хто на її думку створив акаунт від її імені та поширив таким чином фейкову новину, Чаус відповіла, що деякі чоловіки так воліють нападати на жінок.

"Є чоловіки, які в своїх чоловічих розборках воліють нападати на жінок і дітей. Всі хто це бачить розуміють з ким насправді мають справу і роблять висновки про низький моральний вигляд цих персонажів", – резюмувала вона.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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