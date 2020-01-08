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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Дружина просила не летіти: що відомо про загиблого командира літака, який розбився в Ірані

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      Володимир Гапоненко із сім'єю / фото із фейсбук-сторінки Катерини Гапоненко

      Командиром екіпажу українського пасажирського літака, який розбився в Ірані 8 січня, був Володимир Гапоненко. Його дружина Катерина розповіла, що дізналася про авіакатастрофу з новин, а не від представників МАУ.

      Представники авіакомпанії МАУ подзвонили жінці о 10:00. Вони запропонували моральну допомогу і питали про необхідність матеріальної допомоги. Про це вона сказала в ефірі телеканалу NewsOne.

      Актуально: Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: повний список загиблих пасажирів та членів екіпажу

      Катерина Гапоненко заявила, що чекає дзвінка керівництва МАУ, щоб ті офіційно підтвердили інформацію та надали детальні пояснення катастрофи.

      Дізналася я про це з новин, які вранці прочитала, коли прокинулася. Я зрозуміла, що ця новина стосується мого чоловіка. Мені страшно, що в цих війнах гинуть люди, наші брати, чоловіки, рідні та знайомі. Страшно. Страшно, як жити,
      – розповіла жінка.

      Вона додала, що її чоловік був пілотом все життя, і не уявляв життя без неба. Вона додала, що тримає себе в руках, тому що у сім'ї є двоє дітей.

      Катерина Гапоненко також наголосила, що перед вильотом просила чоловіка не летіти в Іран, але він сказав, що не може так вчинити.

      Відзначимо, що у Володимира Гапоненка залишились дві доньки. Сімейними знімками Катерина Гапоненко ділиться на своїй фейсбук-сторінці.


      Володимир Гапоненко з дітьми / фото із фейсбук-сторінки Катерини Гапоненко

      Ймовірний список всіх пасажирів, які були на борту українського літака Boeing 737 – шукайте за посиланням

      Що відомо про авіакатастрофу в Ірані?Пасажирський Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752, на борту якого перебували 176 людей, розбився незабаром після вильоту з аеропорту "Імама Хомейні" в Тегерані. Усі його пасажири та екіпаж загинули. За попередніми даними, на борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед пасажирів було 2 українців.

      Приблизно о 4:30 ранку за київським часом авіасудно вилетіло зі столиці Ірану до київського "Борисполя". І вже за дві хвилини після зльоту – впало. За словами представників місцевого аеропорту, причиною авіатрощі стали технічні несправності, а саме – займання двигуна. У МЗС України цю інформацію наразі не підтверджують і зазначають, що причина може бути інша.

      Попередня причина трагедії – технічні несправності.

      Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.

      У Департаменті консульської служби МЗС України створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії – 238 17 77.

      Катастрофа сталася буквально за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: з'явилось відео падіння літака
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Батьки і діти Авіакатастрофа МАУ в Ірані Жертви авіація Іран МАУ
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