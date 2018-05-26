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Дружина Сергія Шнурова прокоментувала своє розлучення з чоловіком

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Сергій Шнуров і Олена Мозгова (Матильда)
Сергій Шнуров і Олена Мозгова (Матильда) / Фото з відкритих джерел

Дружина російського співака та лідера гурту "Ленинград" Сергія Шнурова – Олена (Матильда) Мозгова, поділилася думками щодо новини про їхнє розлучення після 8 років шлюбу.

В дописі, опублікованому в Instagram, Олена подякувала усім шанувальникам за підтримку і розуміння.

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Мені нелегко коментувати ту сумну новину, про яку багато хто з вас сьогодні дізнався. Я утримаюся і дозволю собі особисте залишити особистим. Велике спасибі за слова підтримки тим, хто мені їх відправив",
– написала жінка у дописі, де також прокоментувала російський фільм "Справа Собчака".

Олена Мозгова одружилась із Сергієм Шнуровим у 2010 році. Саме через неї співак покинув свою попередню дружину Світлану Костіцину. У подружжя не було спільних дітей.


Сергій Шнуров і Олена Мозгова (Матильда)

Нагадаємо, що 25 травня Сергій Шнуров на своїй Instagram-сторінці шокував новиною про те, за взаємним рішення подружжя вирішило розлучитись.

Теги: Новини Росії Музика LifeStyle Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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