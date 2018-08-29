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Дружина Венсана Касселя в звабливому образі позувала на пляжі: фото

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Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Instagram

Дружина французького актора Венсана Касселя, 21-річна модель Тіна Кунакі знялася у розкішній фотосесії на пляжі.

Тіна позувала перед об'єктивом Емануеля Д'анджело. Про фотосесію дівчина повідомила шанувальників на своїй сторінці в Instagram.На дівчині був білий купальник, що підкреслював її пишний бюст і високі плавки, зверху яких була одягнена міні-спідниця. 

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Дружина Венсана Касселя позувала в білосніжному купальнику з глибоким декольте каліфорнійського бренду SAMA DANESH SWIMWEAR, який підкреслив пишні форми моделі. 

тіна кунакі

тіна кунакі

Тіна Кунакі

Тіна Кунакі

Хто така Тіна Кунакі?Італійська модель, яка останнім часом стала однією з головних героїнь ЗМІ. З восьми років Тіна пробувала себе як модель, знімаючись в рекламі. Але серйозні агенції її помітили в 2016 році, після того як вона засвітилася в кліпі популярний у Франції співака М. Покора.

Кунакі підписала контракти з великими модельними агентствами як Mad Management Model, SUPA і знамените IMG Models.

Теги: LifeStyle Мода Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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