18:03
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
24°C 16°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Дружина Вілла Сміта показала фігуру в бікіні на прохання чоловіка: пікантне фото

531 Читать новость на русском
Джада Пінкетт-Сміт
Джада Пінкетт-Сміт / Instagram / @willsmith

Джада Пінкетт-Сміт, яка нещодавно зізналась про проведення операції в інтимному місці, показала свої стрункі форми на прохання чоловіка Вілла Сміта.

Під час відпочинку на розкішній яхті Вілл попросив Джаду на відео показати "себе", щоб йому додалось більше підписників в Instagram.

Читайте також: Неначе персик: дружина Вілла Смітта розповіла, як омолодила вагіну на 30 років

"Просто зараз покажи себе для мого Instagram! Це додасть мені фоловерів" – з іронією заявив актор в той час, як його дружина розслаблено сиділа навпроти і не піддавалась на провокації чоловіка.

 

Допис, поширений Will Smith (@willsmith)

 

Через кілька хвилин в мережі з’явилось все ж фото звабливої Джади Пінкетт-Сміт, яка була "змушена" потішити шанувальників сім’ї.

"Після того як Вілл Сміт представив мене божевільною в попередньому відео, я повинна була йому чимось відповісти", – написала вона у своєму Instagram, додавши сексуальне фото в жовтому купальнику.

 

Днем раніше зірка також опублікувала оголене фото, на якому вона сидить на яхті, любуючись природою.

 

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Еротика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 14:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук