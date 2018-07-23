Дружина Вілла Сміта показала фігуру в бікіні на прохання чоловіка: пікантне фото

Джада Пінкетт-Сміт, яка нещодавно зізналась про проведення операції в інтимному місці, показала свої стрункі форми на прохання чоловіка Вілла Сміта.

Під час відпочинку на розкішній яхті Вілл попросив Джаду на відео показати "себе", щоб йому додалось більше підписників в Instagram.

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"Просто зараз покажи себе для мого Instagram! Це додасть мені фоловерів" – з іронією заявив актор в той час, як його дружина розслаблено сиділа навпроти і не піддавалась на провокації чоловіка.

Допис, поширений Will Smith (@willsmith) 22 Лип 2018 р. о 1:53 PDT

Через кілька хвилин в мережі з’явилось все ж фото звабливої Джади Пінкетт-Сміт, яка була "змушена" потішити шанувальників сім’ї.

"Після того як Вілл Сміт представив мене божевільною в попередньому відео, я повинна була йому чимось відповісти", – написала вона у своєму Instagram, додавши сексуальне фото в жовтому купальнику.

Допис, поширений Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith) 22 Лип 2018 р. о 1:57 PDT

Днем раніше зірка також опублікувала оголене фото, на якому вона сидить на яхті, любуючись природою.