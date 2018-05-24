Дружина Вілла Сміта зізналась про рідкісне захворювання

Дружина голлівудського актора Вілла Сміта – Джада Пінкетт-Сміт, у своїй авторській програмі зізналась, що вже довгий час вона бореться з алопецією – захворюванням, при якому стрімко випадає волосся.

Про це жінка розповіла в ток-шоу Red Table Talk ("Розмови за червоним столом"), де Джада і була ведучою. За її словами, для неї таке захворювання стало справжнім шоком, оскільки догляд за волоссям для неї визначався справжнім ритуалом.

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Одного разу я приймала душ і помітила, що у мене в руках клаптями залишаються волосся. Я буквально тремтіла від страху. Я подумала, що в одну мить облисію. Саме тому я вперше і зробила коротку стрижку. Моє волосся було значною частиною мене і мого образу.

Я обожнювала піклуватися про них, це завжди був справжній ритуал. І саме за мною стояв вибір, хочу я довге волосся або коротке. Але в одну мить я зрозуміла, що у мене більше немає вибору,

– розкрила таємницю свого зовнішнього вигляду Джада.



Джада Пінкетт-Сміт декількома роками раніше

Через це останнім часом Джаду Пінкетт-Сміт найчастіше можна було побачити в хустках на голові або тюрбанах.



Актриса після зміни іміджу через хворобу



Джада Пінкетт-Сміт в тюрбані через швидке випадіння волосся

Нагадаємо, що в одному з перших випусків ток-шоу Red Table Talk донька Вілла та Джади Смітів розповіла, що у віці 10 років намагалась покінчити життя самогубством, оскільки не знала, що робити зі своїм майбутнім.