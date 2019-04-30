Дружина Зеленського розповіла про найближчі плани президента та опір цензурі Коломойського

Дружина новообраного президента України Володимира Зеленського Олена заявила, що її чоловік ніколи не стане чиєюсь маріонеткою – підтвердженням цьому є старий скандал з Ігорем Коломойським. На поступки перед Путіним Зеленський також не піде, а прямих переговорів слід очікувати вже найближчим часом.

Майбутня перша леді наголошує, що її "демократичному чоловікові буде легко бути слугою народу, а не господарем", пише The Daily Beast.

Читайте також: Я б хотіла бути відсутньою, – Олена Зеленська про роль першої леді

Вона також розповіла, як у 2015 році Володимир Зеленський боровся із цензурою українського олігарха Ігоря Коломойського. Ці події Олена Зеленська назвала "переломним моментом".

У нас був знаменитий скандал, коли Коломойський скасував трансляцію нашого політичного сценічного шоу на своєму телеканалі "1+1" через політичні жарти. Володимир подзвонив йому по телефону і закричав так голосно, що я подумала, що ми ніколи більше не будемо показувати наші передачі по телевізору,

– сказала дружина новообраного президента.

За словами Зеленської, її "демократичному чоловікові буде легко бути слугою народу, а не господарем".

"Володимир ніколи не стане чиєюсь маріонеткою", – наголосила вона.

Майбутня перша леді зазначила, що за останні 5 років більшість політиків перестали "з гідністю" сприймати гумор "95 Кварталу". Як пояснила Олена Зеленська, саме після цього вони вирішили, що "потрібно щось робити, щоб не перетворитися на Росію".

Готовий до переговорів з Путіним

Дружина Зеленського наголошує – її чоловік на поступки перед Путіним не піде. За її словами, вже найближчим часом відбудуться прямі двосторонні переговори.

"Володимир не готовий йти на поступки перед агресором, але він готовий вести переговори з Росією в присутності міжнародних лідерів", – сказала вона.

"Триматися якнайдалі від Банкової"

Олена Зеленська переконана, що нова команда повинна триматися якнайдалі від будівлі адміністрації президента на Банковій. За її словами, було б непогано, якби Зеленський ходив на роботу пішки.

Ми не хочемо заходити всередину (АП – 24 канал), це місце заражене темним негативним минулим. Ми були б раді зробити з цього будинку сучасний музей або передати його в якийсь університет,

– сказала Зеленська.

Зеленська заявила, що досить серйозно ставиться до боротьби за свободу, особливо –за свободу слова. Особливо щодо вбивств журналістів і активістів, зокрема, Павла Шеремета і активіста Катерини Гандзюк.

"Журналістів і активістів вбивають – це найгірший кошмар; минають роки і злочини не розслідуються. Тепер ми сподіваємося побачити справедливість, починаючи з розслідування.

Зазначимо, ЦВК офіційно оголосила результати другого туру виборів президента України. Президентом України обраний Володимир Зеленський. Він отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – понад 48%.

Коли Зеленський офіційно стане президентом?Тепер офіційні результати виборів мають бути опубліковані в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр". Після цього починається відлік до інавгурації. За законом, вона має відбутися не пізніше, ніж за 30 днів після публікації в офіційній пресі. Дату інавгурації за поданням спікера парламенту має призначити Верховна Рада.