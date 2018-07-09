Дружина Жені Галича вперше показала личко їхнього сина: фото
Дружина фронтмена українського гурту O.Torvald Жені Галича Валерія вперше показала обличчя їхнього маленького сина Данила.
Хлопчику нещодавно виповнився рік, але личко малюка батьки показали в соцмережі тільки зараз.
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Як відомо, лідер гурту O.Torvald, який представляв Україну на Євробаченні-2017, вдруге став татом у квітні 2017 року. Женя та Валерія також виховують старшу доньку Єву.
Джерело: 24 Канал
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