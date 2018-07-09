Дружина Жені Галича вперше показала личко їхнього сина: фото

Дружина фронтмена українського гурту O.Torvald Жені Галича Валерія вперше показала обличчя їхнього маленького сина Данила.

Хлопчику нещодавно виповнився рік, але личко малюка батьки показали в соцмережі тільки зараз.

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Допис, поширений Le Rock (@lera_galich) 8 Лип 2018 р. о 2:56 PDT

Допис, поширений Le Rock (@lera_galich) 8 Лип 2018 р. о 2:32 PDT

Допис, поширений Le Rock (@lera_galich) 8 Лип 2018 р. о 12:08 PDT

Як відомо, лідер гурту O.Torvald, який представляв Україну на Євробаченні-2017, вдруге став татом у квітні 2017 року. Женя та Валерія також виховують старшу доньку Єву.