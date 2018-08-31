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Дружину і сина ізраїльського прем'єра підозрюють в корупції

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Сім'я Нетаньяху
Сім'я Нетаньяху / timesofisrael.com

Дружину і сина прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху підозрюють у хабарництві.

Про це повідомляє агентство "Анадолу" з посиланням на ізраїльську поліцію.

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Зазначається, що члени родини Нетаньяху підозрюються в отриманні хабаря у рамках справи про корупційні зв'язки наближених до прем'єра осіб з керівництвом місцевої телекомунікаційної компанії "Безек".

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що голову ізраїльського уряду допитували поліцейські та члени ізраїльської комісії з цінних паперів впродовж чотирьох годин у його резиденції.

Слідство дійшло висновку, що дружина і син ізраїльського прем'єра отримали хабар.

Нагадаємо, раніше дружині Біньяміна Нетаньяху Сарі пред’явили звинувачення у шахрайстві і нецільовому витрачанні державних коштів

Теги: Новини політики Новини Ізраїля Корупція Біньямін Нетаньяху Поліція
Джерело: 24 Канал
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