Дружину прем'єра Ізраїлю звинуватили у розтраті державних коштів: кругленька сума пішла на їжу

Дружині прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху Сарі пред’явили звинувачення у шахрайстві і нецільовому витрачанні державних коштів. Все тому, що жінка замовляла смаколики до офіційної резиденції чоловіка.

Про це пише Haaretz.

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За даними сторони обвинувачення, Сара Нетаньяху з 2010 по 2013 роки замовила в резиденцію прем’єр-міністра Ізраїлю їжі з ресторанів на 350 тисяч шекелів (а це – 96 тисяч доларів).

Цим самим вона порушила правило, яке забороняло резиденції одночасно витрачати гроші на кухаря і на замовлення їжі. Аби приховати своє порушення, Нетаньяху наказала оформити кухаря як робочого.

Захисники Сари Нетаньяху назвали звинувачення абсурдними. Адвокати певні: їхня підзахисна не знала про ці правила.

До слова, на дружину ізраїльського прем'єра кілька разів подавали в суд колишні співробітники через погане ставлення і умови праці. Зокрема, у 2016 році суд зобов’язав її виплатити по одному з цих позовів 170 тисяч шекелів.

Щодо самого Біньяміна Нетаньяху наразі ведуться кілька розслідувань, пов’язаних з підозрами в корупції і шахрайстві. Офіційні звинувачення йому поки не пред’явлені.