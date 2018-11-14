"Друзі" Рабіновича в ОБ програли 0:2, – Джангіров

Давно взяв собі за правило – не встиг висловити думку оперативно, почекай, коли відстріляли всі.

"Розклад по політраді ОБ відомий: керівний орган не підтримав ініціативу Юрія Бойка про об'єднання і висунення єдиного кандидата з "За життя!" (голосування – 4 на 4) і також не підтримав ініціативу Бориса Колесникова про проведення партійного з'їзду з даного питання (голосування – 4 на 4, просто "четвірки" помінялися місцями)". Про це пише на свій сторінці в Facebook політолог Дмитро Джангіров.

Формально, впевнений експерт, "рахунок" – 1: 1, морально же "друзі Рабіновича" в ОБ програли 0:2.

"Вони не змогли легітимізувати свою приватну ініціативу через політради і підтвердили кулуарність своєї ініціативи, заблокувавши проведення з'їзду", – зазначив політолог.

Нагадаємо, на засіданні політради Опозиційного блоку, яке відбулося в понеділок, 12 листопада, не були підтримані ініціативи співголови партії Юрія Бойка підписати угоду з партією Вадима Рабіновича "За життя", яке політики оформили в п'ятницю, 9 листопада.