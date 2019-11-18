Друзям все, а ворогам – закон: Богдан отримав безкоштовну державну охорону, на яку не має права

Керівнику Офісу Президента Андрію Богдану надали безкоштовну державну охорону, на яку за законом він взагалі не має права. Помітили це і провели розслідування журналісти "Наших грошей" від Bihus.info.

Богдан і номери прикриття

Ранок. Козин. Околиця закритого котеджного містечка "Краєвид". Тут мешкає керівник президентського офісу Андрій Богдан.

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З-під шлагбауму виїжджає чорний позашляховик "Мерседес". Він проїжджає приблизно кілометр і займає позицію біля покинутої недобудови.



Котеджне містечко та авто



Чорний позашляховик

Всередині – водій і щонайменше двоє охоронців в костюмах і з типовими навушниками. "Мерседес" чекатиме виїзду з "Краєвиду" чорної "Тесли". В парі авто виїжджають на Столичне шосе.

У власності Богдана є і "Мерседес", і "Тесла". Вона взагалі вже стала легендарною. В моменти, коли президент Зеленський не дає цьому автомобілю інтерв’ю, авто користується особисто Андрій Богдан. Ці авто разом ми вже фіксували наприкінці серпня під час відкриття нового скликання Верховної Ради. Обидві машини тоді проїхали на закриту частину парковки парламенту.



Авто заїжджають на закриту частину парковки парламенту

Ці ж авто у вересні ми помітили біля Антикорупційного суду. В той день його урочисто відкривали президент Володимир Зеленський та вже згаданий Андрій Богдан.

Авто біля Антикорсуду

Але номери на "Теслі", що виїздить із котеджного містечка Богдана і їздить до парламенту та Антикорсуду, особливі. Схоже, це номери прикриття. Вгадайте, де вони висіли раніше? Восени 2017 року ці номери використовувались на мікроавтобусі, який привіз працівників Управління державної охорони охороняти та обслуговувати весілля сина тоді ще Генпрокурора Юрія Луценка. Це зафіксували наші колеги з програми "Схеми". Тепер ці ж номери, на яких возили УДОшників, використовує авто Андрія Богдана.



Ці ж номери на весіллі сина Луценка у 2017

Охоронці Богдана

Приблизно в той самий час, коли в "Тесли" Богдана з'явилися номери прикриття УДО, поряд з Андрієм Богданом почав з’являтися один і той самий охоронець, якого ми до того не бачили.

Ось він на тусовці в одному з нічних закладів Києва, куди Андрій Богдан приїхав разом зі своєю дівчиною Анастасією Слічною.



Охоронець на тусовці

Ось цей же чоловік у ВІП-ложі стадіону "Олімпійський", куди Богдан зі Слічною приїхали дивитися матч Україна – Португалія.



Охоронець на футболі

А це він же вже під час рекордної пресконференції Зеленського.



Охоронець на пресконференції

Богдан і державна охорона

Новий охоронець і номери прикриття УДО навели нас на гіпотезу. А чи не виділив раптом новий президент керівнику свого допоміжного органу державну охорону, на яку той не має жодного права? І знаєте що? Таки виділив. Ще 26 червня Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким забезпечив Андрія Богдана охороною УДО.

Вже вкотре заради забаганки Богдана на закон просто закрили очі. Бо нічого спільного із законом розпорядження про охорону Богдану - не має.

Що таке УДО Управління державної охорони. Особливий правоохоронний орган, що відповідає за безпеку найвищих представників влади, владних будівель і офіційних делегацій, що відвідують Україну. Військовослужбовці з УДО з’являються задовго до початку важливих офіційних заходів і перевіряють кожен куток, "тримають периметр" і продумують маршрути і не відходять від охоронюваних осіб ні на крок.

Кого саме повинне боронити УДО? Це прописано в окремому Законі.

► Отже, держохорона здійснюється у Верховній Раді, Кабміні, Конституційному суді, Верховному Суді і всіх місцях дислокації президента. Це щодо будівель.

► УДО повинні отримати президент, керівництво парламенту, прем’єр і перший віце-прем’єр, голови Конституційного і Верховного судів, міністр закордонних справ і Генпрокурор.

► В окремих випадках, коли є реальна загроза життю чи здоров’ю, держохорону можуть надавати трохи ширшому колу представників влади. Наприклад, нардепам, іншим міністрам, суддям та керівникам органів виконавчої влади, які не є членами Уряду.

Але в цьому переліку немає і ніколи не було співробітників Офісу Президента. Чи то адміністрації, як вона звалася до перейменування. Жодного речення, слова, літери, взагалі – навіть жодного натяку на можливість надання УДО президентським помічникам. Так, бо Офіс Президента – це просто допоміжний орган глави держави. Він навіть владних повноважень не має. Це прямо записано в самому положенні про Офіс Президента. Тому надавати охорону УДО Андрію Богдану – це пряме порушення закону.

До всього ж, Богдан навіть не держслужбовець.

Попередники, наступники і подвійні стандарти

50-15 “Так сталося, що наші попередники приймали цей закон, що саме голова адміністрації президента та його заступники виведені з-під державної служби” ЦИТАТА

Попередники приймали, а наступники так і не виправили. Бо це було зручно, щоб виправдовувати призначення Богдана попри люстрацію, а потім і той факт, що він не підлягає обов’язковому декларуванню. Там, де Андрію Богдану вигідно – він не чиновник. Коли ж мова зайшла про додаткове благо – про це вже і забулося. Зручно.

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Особливий цинізм, який звуть виваженим прагматизмом, звісно. Але тим не менш. Адміністрація, а нині Офіс Президента – не державний орган взагалі. В них навіть юрособи немає. Вони не видають жодних документів. Вони взагалі не існують за великим рахунком. Керівник ОП не держслужбовець, нуль відповідальності, але при цьому має колоссальний реальний ресурс у вигляді лівого та правого вух президента. І всі це розуміють.

Однак коли треба намахати всіх із люстрацією або декларуванням – починається "а що таке, я взагалі не чиновник, я з бізнесу, в мене купа грошей але я їх не покажу, які питання". А коли треба поперевішувати номери чи державною охороною на стадіоні похизуватись за бюджетний кошт, то – "в мене важлива посада, я голова Офісу Президента". Ну дайте йому ще Героя України, хай ще на трамваї безкоштовно їздить.

Президента це чергове порушення закону задля Богдана, схоже, не турбує.

Журналіст: Пане Зеленський, одне запитання. Для чого Ви надали пану Богдану державну охорону? Цього немає в законі.

Зеленський: Що я надав?

Журналіст: Чому пан Богдан під державною охороною?

Ми намагалися двічі запитати у президента, чому пан Богдан користується державною охороною. І жодного разу не почули відповідь. Нічого пояснювати не захотів і сам очільник Офісу Зеленського.

Журналіст: Я перепрошую. Дуже рідко можна вас побачити.

Богдан: Я дуже радий, що ви мене побачили. Добре, що це все, чим я можу сьогодні вам допомогти…

Журналіст: Я перепрошую, дивіться, у вас дуже багато охорони. У вас дуже багато охорони. Це державна охорона?

Богдан: Українська мова. Державна мова. Ви маєте її розуміти.

Журналіст: Я розумію державною мовою. Можу російською, англійською. Але єдиний коментар, який ви сьогодні почуєте – сьогодні пресконференція президента.

Номерів як не було

Номери прикриття на "Теслі" та позашляховику супроводу ми фіксували ще у серпні та вересні. А вже у жовтні, одразу після того, як ми почали цікавитися держохороною Андрія Богдана, номери УДО з "Тесли" Богдана зникли.

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9 жовтня. Чорний позашляховик "Мерседес" традиційно виїжджає з "Краєвиду". Авто займає одну з двох позицій приблизно в кілометрі від котеджного містечка. В ньому – все ті ж двоє охоронців. За кермом – водій Андрія Богдана. Його ми неодноразово фіксували навесні під штабами тоді ще кандидата в президенти Володимира Зеленського. Позашляховик чекатиме на все ту ж чорну "Теслу". Але і джип, і "Тесла" – вже на інших держномерах. "Мерседес" змінив львівську реєстрацію на київську. "Тесла" – номери УДО на номери обласної реєстрації.



Нові номери на авто

21 жовтня цей же "Мерседес" знову чекав неподалік від "Краєвиду". Всередині – знову той же водій і охорона. "Теслу" з цими, вже зміненими номерами, ми фіксували і далі, в листопаді – на закритій парковці Національного антикорупційного бюро в той день, коли туди на зустріч з керівником бюро Артемом Ситником приїхали Володимир Зеленський і Андрій Богдан.

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За кілька днів президент даватиме своє вже традиційне інтерв’ю в цій же чорній "Теслі" Богдана. Номери на ній знову інші. На відео, поширеному Офісом Президента, автомобіль прикрашають ті номерні знаки, які висіли на ньому навесні. Тоді автомобілем вже користувався Богдан, але зареєстрований він був на одну з пов’язаних з ним комерційних фірм.

Скільки ще номерних знаків зберігає вдома Андрій Богдан – загадка. Так само незрозуміло за яким принципом він жонглює ними ледь не щомісяця. В будь якому разі – це так само незаконно. Хоча, про що це ми.

Друзям все, а ворогам – закон. Найімовірніше саме за таким принципом президенти роздають державних охоронців кому заманеться. Бо так само незаконно держохорону від Петра Порошенка свого часу отримав і очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Більше про Холодницького – дивіться у відео програми.