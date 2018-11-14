ДСО намагалася заблокувати роботу "Росток-Холоднигу"

За рішенням Харківського апеляційного суду після п'яти тижнів вимушеного простою виробникам "Росток-Холдингу" нарешті вдалося відновити діяльність.

В господарствах повернулися до збору кукурудзи та почали відвантажувати зерно з елеваторів. Але Державна служба охорони намагалася чинити супротив. Причому на всіх елеваторах компанії. Розблокувати роботу вдалося лише після втручання адвокатів і появи телевізійних камер. У компанії вважають такі дії продовженням рейдерської атаки на підприємства.

"Тут стояли працівники поліції, які сказали, що дозволу на завантаження немає. Як приїхали телекамери, то ситуація помінялася", – сказав водій групи "Росток-Холдинг" Михайло Чайка.

"Служба охорони заборонила сюди заїжджати машинам, тому люди сюди вийшли захистити свої права і інтереси свого підприємства", – розповів заступник директора Ічнянського кластера з правових питань Віталій Гарголь.

За словами аграріїв, на полях холдингу в Сумській та Чернігівській областях залишаються ще 15 тисяч гектарів кукурудзи. Якщо погода погіршуватиметься і не дозволить вчасно зібрати вирощене, то компанія зазнає значних втрат. За попередніми оцінками, холдинг вже зазнав збитків на 130 мільйонів гривень.

"Рік ми працювали для того, щоб виростити це зерно, вкладали сили і здоров'я", – зазначив директор Ічнянського кластера групи "Росток-Холдинг" Микола Копил.

"Ми будемо стояти, ми будемо боротись до останнього. Ми прекрасно розуміємо, що в нашій справі, яку ми ведемо, люди – це найголовніше", – зауважив генеральний директор "Росток-Холдинг" Валерій Ласьков.

Ситуація в компанії залишається напруженою. Через рейдерську атаку зірвані міжнародні контракти і будуть штрафні санкції за невиконання зобов’язань перед постачальниками і покупцями. Та попри всі складнощі, працівники "Росток-Холдинг" сподіваються на повне розблокування роботи підприємств, а в разі нових атак готові до рішучих дій.