У Харкові біля готелю Kharkiv Palace на вулиці Трінклера правоохоронці затримала злочинне угруповання. Чоловіки вимагали у фермера 700 тисяч доларів і погрожували розправою. У мережі з'явилося кілька відео з моменту затримання.

Це відбулося приблизно о 12 годині. Затримання провів Департамент стратегічних розслідувань поліції.

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Затриманий ДСР лежить біля автомобіля / Фото "Об'єктив"

За що їх затримали

Підозрювані вимагали в бізнесмена, який очолює аграрну компанію 700 тисяч доларів. Під приводом переговорів про продаж фермерського господарства, вони вперше зустрілися наприкінці березня.



Працівники ДСР охороняють затриманого / Фото "Об'єктив"

Тоді угруповання вперше висунуло свої вимоги з погрозами бізнесмену. Крім цього погоджували й членам його родини. За кілька днів після цього вони пошкодили автомобіль потерпілого та залишили на його капоті траурні вінки.

Також зловмисники побили бізнесмена. Тому потерпілий був змушений звернутися до правоохоронців.



Гроші, які вимагали у фермера / Фото прокуратури Харківщини

Детальніше про затримання

Два тижні тому працівники поліції зафіксували зустріч фермера з вимагачами.

Чоловік тоді передав їм першу частину грошей – 100 тисяч доларів.

Коли вони отримували решту грошей, зловмисників арештували.

Загалом затримали 5 людей. Підозрювані були в автомобілі Lexus Lx450d, який згодом почали обшукувати.

Усі вони учасники злочинного угрупування та мають суттєві зв'язки з криміналітетом.

Частина затриманих лежали на асфальті. Ще кількох затримали в готелі.



Один із затриманих вимагачів / Фото прокуратури Харківщини

Момент затримання: відео ДСР