Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко. За його словами, система стає менш надійною з кожною російською атакою, а зниження споживання електроенергії є ключовим для її функціонування.
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Якщо вони зможуть знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи,
– сказав Тимченко.
Наразі енергетична система все ще не в змозі виробляти достатньо електроенергії, щоб задовольнити поточні потреби, тому виїзд з країни, як варіант скорочення споживання, за словами Тимченка, слід розглядати як допомогу Україні виграти війну.
Відновлювати енергопотужності дедалі складніше
Після тривалих російських атак ускладнюється відновлення пошкодженої інфраструктури.
На жаль, у нас закінчилося обладнання та запчастини. Тому ми звертаємося до наших партнерів, державних службовців, компаній і виробників обладнання допомогти нам із негайною поставкою наявного обладнання,
– пояснив Тимченко.
Генеральний директор ДТЕК, додав, що російські спеціалісти допомагають військовим, навчають їх, створюють дуже конкретні цілі, знають великі частини нашої мережі та електростанцій.
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Головне про атаки Росії по енергосистемі України
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- 15 листопада Росія повторила масовану ракетну атаку по Україні. Тоді окупанти випустили понад 90 ракет, 73 з них збила протиповітряна оборона. Також було ліквідовано 10 "шахідів".