На кілька місяців, – у ДТЕК закликати їхати за кордон, щоб допомогти країні заощадити енергію

19 листопада 2022 , 16:16
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Джерело:

ВВС

У ДТЕК заявили, що українцям варто подумати про виїзд з країни на деякий час, щоб допомогти країні економити енергію.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко. За його словами, система стає менш надійною з кожною російською атакою, а зниження споживання електроенергії є ключовим для її функціонування.

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Якщо вони зможуть знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи,
– сказав Тимченко.

Наразі енергетична система все ще не в змозі виробляти достатньо електроенергії, щоб задовольнити поточні потреби, тому виїзд з країни, як варіант скорочення споживання, за словами Тимченка, слід розглядати як допомогу Україні виграти війну.

Відновлювати енергопотужності дедалі складніше 

Після тривалих російських атак ускладнюється відновлення пошкодженої інфраструктури.

На жаль, у нас закінчилося обладнання та запчастини. Тому ми звертаємося до наших партнерів, державних службовців, компаній і виробників обладнання допомогти нам із негайною поставкою наявного обладнання,
– пояснив Тимченко.

Генеральний директор ДТЕК, додав, що російські спеціалісти допомагають військовим, навчають їх, створюють дуже конкретні цілі, знають великі частини нашої мережі та електростанцій.


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Головне про атаки Росії по енергосистемі України 

  • Росія з 10 жовтня атакує українську енергосистему. Ціль ворога – залишити українців без світла та тепла, аби прості громадяни почали давити на владу, вимагаючи переговорів.
  • 15 листопада Росія повторила масовану ракетну атаку по Україні. Тоді окупанти випустили понад 90 ракет, 73 з них збила протиповітряна оборона. Також було ліквідовано 10 "шахідів".

Зверніть увагу!  Раніше у ДТЕК повідомили, що масштабні російські обстріли України можуть спричинити ситуацію, коли світло в українських домівках з'являтиметься лише на кілька годин. Тобто українці можуть сидіти без електроенергії по кілька днів.

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Автор: Анастасія Лукашевська