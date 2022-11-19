На кілька місяців, – у ДТЕК закликати їхати за кордон, щоб допомогти країні заощадити енергію

У ДТЕК заявили, що українцям варто подумати про виїзд з країни на деякий час, щоб допомогти країні економити енергію.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко. За його словами, система стає менш надійною з кожною російською атакою, а зниження споживання електроенергії є ключовим для її функціонування.

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Якщо вони зможуть знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи,

– сказав Тимченко.

Наразі енергетична система все ще не в змозі виробляти достатньо електроенергії, щоб задовольнити поточні потреби, тому виїзд з країни, як варіант скорочення споживання, за словами Тимченка, слід розглядати як допомогу Україні виграти війну.

Відновлювати енергопотужності дедалі складніше

Після тривалих російських атак ускладнюється відновлення пошкодженої інфраструктури.

На жаль, у нас закінчилося обладнання та запчастини. Тому ми звертаємося до наших партнерів, державних службовців, компаній і виробників обладнання допомогти нам із негайною поставкою наявного обладнання,

– пояснив Тимченко.

Генеральний директор ДТЕК, додав, що російські спеціалісти допомагають військовим, навчають їх, створюють дуже конкретні цілі, знають великі частини нашої мережі та електростанцій.



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Головне про атаки Росії по енергосистемі України

Росія з 10 жовтня атакує українську енергосистему. Ціль ворога – залишити українців без світла та тепла, аби прості громадяни почали давити на владу, вимагаючи переговорів.

15 листопада Росія повторила масовану ракетну атаку по Україні. Тоді окупанти випустили понад 90 ракет, 73 з них збила протиповітряна оборона. Також було ліквідовано 10 "шахідів".

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Раніше у ДТЕК повідомили, що масштабні російські обстріли України можуть спричинити ситуацію, коли світло в українських домівках з'являтиметься лише на кілька годин. Тобто українці можуть сидіти без електроенергії по кілька днів.