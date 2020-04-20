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      ДТЕК Ахметова рекордно підвищив ціни на електрику для Галичини

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      ДТЕК Ахметова рекордно підвищив ціни на електрику для Галичини / lb.ua

      У Бурштинському енергоострові 20 квітня зафіксували найвищу ціну на електроенергію на ринку на добу від початку квітня. Вона становить 1 677, 84 гривні за мегават на годину або 60 євро у період базового навантаження. У Західній Україні ціна значно перевищує вартість електрики в інших областях України.

      Про підвищення ДТЕКом цін на електроенергію інформує держпідприємство "Оператор ринку", пишуть "Наші гроші".

      Читайте також Через обвал цін ДТЕК Ахметова припинив експорт електроенергії у Європу

      20 квітня у Бурштинському енергоострові зафіксована ціна електроенергії на рівні 1 677,84 гривні за мегават на годину або 60 євро у період базового навантаження,
      – йдеться у повідомленні.

      До Бурштинського енергоострова належить Закарпаття, більша частина Івано-Франківської та Львівської областей. Він діє окремо від Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України та синхронізований з європейською енергетичною системою.

      До слова, для ОЕС України, куди входять усі інші області, ціна становить 1 тисячу 104 гривні або ж 38 євро за мегават на годину.

      Попри те, що 20 квітня в Україні є вихідним після Великодня та характеризується низьким попитом і споживанням електроенергії, ціни в Україні – найвищі в Європі.

      Зверніть увагу! Наступного дня після католицького Великодня – 13 квітня – у низці європейських країн були від’ємні ціни на електроенергію.

      Що відомо про попередні ціни на електроенергію у Бурштинському енергоострові

      • Бурштинська ТЕС входить у компанію "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова. Вона контролює 90% генеруючих потужностей Бурштинського енергоострова.
      • Висока ціна на електрику там тримається із 15 квітня. Саме тоді заблокували імпорт електричної енергії, який створював конкуренцію енергії, виробленій ДТЕКом на території БуОс.
      • Тому ціна електроенергії у Бурштинському енергоострові у 2 – 5 разів вища, ніж у сусідніх європейських країнах.

      Що відомо про зловживання монопольним становищем ДТЕК

      • У жовтні 2019 року АМКУ розпочав розслідування щодо зловживання монопольним становищем компанії ДТЕК. Наразі жодного рішення не прийняли.
      • На початку березня 2020 року Секретаріат Європейського енергетичного співтовариства долучився до розслідування.
      • Нещодавно ДТЕК зупинив свої найбільш прибуткові вугільні шахти "Павлоградвугілля". Компанія вимагає нового підвищення ціни електроенергії на 20%.

      Ціни на електроенергію на "ринку на добу наперед" (Day-ahead market) в Україні та країнах ЄС (період базового навантаження) на понеділок 20 квітня 2020 року

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Івано-Франківська Новини Закарпаття Новини Львова Комунальні послуги Тарифи Ціни Гроші Рінат Ахметов Електроенергія
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