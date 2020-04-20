ДТЕК Ахметова рекордно підвищив ціни на електрику для Галичини

У Бурштинському енергоострові 20 квітня зафіксували найвищу ціну на електроенергію на ринку на добу від початку квітня. Вона становить 1 677, 84 гривні за мегават на годину або 60 євро у період базового навантаження. У Західній Україні ціна значно перевищує вартість електрики в інших областях України.

Про підвищення ДТЕКом цін на електроенергію інформує держпідприємство "Оператор ринку", пишуть "Наші гроші".

Читайте також Через обвал цін ДТЕК Ахметова припинив експорт електроенергії у Європу

20 квітня у Бурштинському енергоострові зафіксована ціна електроенергії на рівні 1 677,84 гривні за мегават на годину або 60 євро у період базового навантаження,

– йдеться у повідомленні.

До Бурштинського енергоострова належить Закарпаття, більша частина Івано-Франківської та Львівської областей. Він діє окремо від Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України та синхронізований з європейською енергетичною системою.

До слова, для ОЕС України, куди входять усі інші області, ціна становить 1 тисячу 104 гривні або ж 38 євро за мегават на годину.

Попри те, що 20 квітня в Україні є вихідним після Великодня та характеризується низьким попитом і споживанням електроенергії, ціни в Україні – найвищі в Європі.

Зверніть увагу! Наступного дня після католицького Великодня – 13 квітня – у низці європейських країн були від’ємні ціни на електроенергію.

Що відомо про попередні ціни на електроенергію у Бурштинському енергоострові

Бурштинська ТЕС входить у компанію "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова. Вона контролює 90% генеруючих потужностей Бурштинського енергоострова.

Висока ціна на електрику там тримається із 15 квітня. Саме тоді заблокували імпорт електричної енергії, який створював конкуренцію енергії, виробленій ДТЕКом на території БуОс.

Тому ціна електроенергії у Бурштинському енергоострові у 2 – 5 разів вища, ніж у сусідніх європейських країнах.

Що відомо про зловживання монопольним становищем ДТЕК

У жовтні 2019 року АМКУ розпочав розслідування щодо зловживання монопольним становищем компанії ДТЕК. Наразі жодного рішення не прийняли.

На початку березня 2020 року Секретаріат Європейського енергетичного співтовариства долучився до розслідування.

Нещодавно ДТЕК зупинив свої найбільш прибуткові вугільні шахти "Павлоградвугілля". Компанія вимагає нового підвищення ціни електроенергії на 20%.

Ціни на електроенергію на "ринку на добу наперед" (Day-ahead market) в Україні та країнах ЄС (період базового навантаження) на понеділок 20 квітня 2020 року