ДТЕК Ахметова рекордно підвищив ціни на електрику для Галичини
У Бурштинському енергоострові 20 квітня зафіксували найвищу ціну на електроенергію на ринку на добу від початку квітня. Вона становить 1 677, 84 гривні за мегават на годину або 60 євро у період базового навантаження. У Західній Україні ціна значно перевищує вартість електрики в інших областях України.
Про підвищення ДТЕКом цін на електроенергію інформує держпідприємство "Оператор ринку", пишуть "Наші гроші".
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20 квітня у Бурштинському енергоострові зафіксована ціна електроенергії на рівні 1 677,84 гривні за мегават на годину або 60 євро у період базового навантаження,
– йдеться у повідомленні.
До Бурштинського енергоострова належить Закарпаття, більша частина Івано-Франківської та Львівської областей. Він діє окремо від Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України та синхронізований з європейською енергетичною системою.
До слова, для ОЕС України, куди входять усі інші області, ціна становить 1 тисячу 104 гривні або ж 38 євро за мегават на годину.
Попри те, що 20 квітня в Україні є вихідним після Великодня та характеризується низьким попитом і споживанням електроенергії, ціни в Україні – найвищі в Європі.
Зверніть увагу! Наступного дня після католицького Великодня – 13 квітня – у низці європейських країн були від’ємні ціни на електроенергію.
Що відомо про попередні ціни на електроенергію у Бурштинському енергоострові
- Бурштинська ТЕС входить у компанію "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова. Вона контролює 90% генеруючих потужностей Бурштинського енергоострова.
- Висока ціна на електрику там тримається із 15 квітня. Саме тоді заблокували імпорт електричної енергії, який створював конкуренцію енергії, виробленій ДТЕКом на території БуОс.
- Тому ціна електроенергії у Бурштинському енергоострові у 2 – 5 разів вища, ніж у сусідніх європейських країнах.
Що відомо про зловживання монопольним становищем ДТЕК
- У жовтні 2019 року АМКУ розпочав розслідування щодо зловживання монопольним становищем компанії ДТЕК. Наразі жодного рішення не прийняли.
- На початку березня 2020 року Секретаріат Європейського енергетичного співтовариства долучився до розслідування.
- Нещодавно ДТЕК зупинив свої найбільш прибуткові вугільні шахти "Павлоградвугілля". Компанія вимагає нового підвищення ціни електроенергії на 20%.
Ціни на електроенергію на "ринку на добу наперед" (Day-ahead market) в Україні та країнах ЄС (період базового навантаження) на понеділок 20 квітня 2020 року
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