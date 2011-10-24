DTM 2011: остання перемога сезону дісталась Джейсі Гріну

29-річний британець Джеймі Грін на усі 100% використав останню нагоду здобути перемогу у цьогорічному чемпіонаті DTM.

Пілот "Мерседеса" першим дістався картатого прапора на заключному етапі сезону в Хокенхаймі. Вдала кваліфікація забезпечила другу позицію на старті. І от, щойно пелотон зірвався з місця, Грін втер носа власнику поулу Мігелю Моліні.

Не припускаючись помітних помилок, Джеймі жодного разу так і не дозволив нікому із суперників зазіхнути на власну позицію. Довелось найближчим переслідувачам підтримувати інтригу гонки боротьбою між собою.

Тут під час другої хвилі піт-стопів тріумфатор сезону Мартін Томчик залишив позаду Моліну і у підсумку дістався фінішу другим. На 7,5 секунд позаду переможця. Моліна ж особливо не засмутився через третє місце. Як не як, вперше піднявся на подіум.