Які сюжети стали найпопулярнішими за тиждень – дізнавайтесь далі.

Зверніть увагу Перемога 91-річної львів'янки над COVID-19, 50 мільйонів для дівчинки зі СМА – відео тижня

Харківський водій збив підлітків на переході

11 листопада на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської у Харкові водій автомобіля наїхав на пару дітей, що переходили дорогу на зелене світло. Одну дитину машина протягнула кілька метрів під колесами. Водій намагався довести, що не винен.

Автопригода з дітьми у Харкові: дивіться відео

СБУ затримала донецького терориста

9 листопада СБУ здійснила спецоперацію та затримала терориста Дениса Куликовського. В окупованому Донбасі він облаштував "конвеєр смерті" та катував бранців. За офіційною інформацією Палич нібито перебував у Росії, однак медіа переконують, що він 2 роки жив у Києві.

Донецького терориста затримали спецслужби: дивіться відео

Нелегали з Білорусі можуть штурмувати Україну

У разі скупчення біженців на українсько-польському кордоні, працівники Держприкордонслужби готові до протистояння. На межі з Польщею розгорнули табори, де навчають силовиків та намагаються спрогнозувати можливі ситуації.

Як готуються захищати кордон на Волині: дивіться відео

Для Івано-Франківська створили унікальний додаток

Мешканці Івано-Франківська тепер зможуть пожалітися на комунальні проблеми онлайн. Для містян розробили мобільний додаток "15-80 Івано-Франківськ", куди можна повідомляти про аварійні ситуації чи недоліки в комунальній сфері.

Особливості івано-франківського застосунку: дивіться відео

Європа може повністю перейти на водневе пальне

Німецькі інженери розробили перший у світі потяг на водневому двигуні. Транспорт від компанії Alstom курсує між містами Нижньої Саксонії, планують запустити ще 10 поїздів. Вони працюють на водневому пальному, швидко заправляються й безпечні для довкілля.

Як працюють нові німецькі потяги: дивіться відео