У понеділок, 10 травня, на Центральному мосту у Дніпрі сталася аварія. У легковика відірвалось колесо. За ним їхали маршрутні два автобуси, останній не загальмував.

Через це сталася потрійна ДТП. У поліції відкрили кримінальну справу через порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів. Актуально Їхали на кладовище: нові деталі про сім'ю, яка загинула у моторошній аварії на трасі Київ – Чоп Що відомо про аварію на Центральному мосту ДТП сталась о 17:55 за участі легковика та двох маршрутних автобусів.

Авто ВАЗ-2109 рухалось у напрямку правого берега Дніпра.

Під час руху у нього відірвалося колесо.

За машиною їхав автобус БАЗ.

Водій громадського транспорту побачив небезпеку та почав гальмувати, щоб уникнути зіткнення.

Але автобус МАН, який їхав за ним, не знизив швидкість – він швидко наздогнав БАЗ та зіштовхнувся з ним.

Аварія на Центральному мосту / Фото Нацполіція За інерцією, той зіткнувся з легковиком.

Через аварію постраждали 4 пасажири автобусів.

Їх направили до лікарні.

Автобус після ДТП на Центральному мосту у Дніпрі / Фото Нацполіція