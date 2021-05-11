Потрійна ДТП з автобусами на Центральному мосту у Дніпрі: 4 пасажирів постраждали
У понеділок, 10 травня, на Центральному мосту у Дніпрі сталася аварія. У легковика відірвалось колесо. За ним їхали маршрутні два автобуси, останній не загальмував.
Джерело:Нацполіція
Через це сталася потрійна ДТП. У поліції відкрили кримінальну справу через порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів.
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Що відомо про аварію на Центральному мосту
- ДТП сталась о 17:55 за участі легковика та двох маршрутних автобусів.
- Авто ВАЗ-2109 рухалось у напрямку правого берега Дніпра.
- Під час руху у нього відірвалося колесо.
- За машиною їхав автобус БАЗ.
- Водій громадського транспорту побачив небезпеку та почав гальмувати, щоб уникнути зіткнення.
- Але автобус МАН, який їхав за ним, не знизив швидкість – він швидко наздогнав БАЗ та зіштовхнувся з ним.
Аварія на Центральному мосту / Фото Нацполіція
- За інерцією, той зіткнувся з легковиком.
- Через аварію постраждали 4 пасажири автобусів.
- Їх направили до лікарні.
Автобус після ДТП на Центральному мосту у Дніпрі / Фото Нацполіція
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