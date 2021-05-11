Потрійна ДТП з автобусами на Центральному мосту у Дніпрі: 4 пасажирів постраждали

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У понеділок, 10 травня, на Центральному мосту у Дніпрі сталася аварія. У легковика відірвалось колесо. За ним їхали маршрутні два автобуси, останній не загальмував.

Джерело:

Нацполіція

Через це сталася потрійна ДТП. У поліції відкрили кримінальну справу через порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів.

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Що відомо про аварію на Центральному мосту

  • ДТП сталась о 17:55 за участі легковика та двох маршрутних автобусів.
  • Авто ВАЗ-2109 рухалось у напрямку правого берега Дніпра.
  • Під час руху у нього відірвалося колесо.
  • За машиною їхав автобус БАЗ.
  • Водій громадського транспорту побачив небезпеку та почав гальмувати, щоб уникнути зіткнення.
  • Але автобус МАН, який їхав за ним, не знизив швидкість – він швидко наздогнав БАЗ та зіштовхнувся з ним.


Аварія на Центральному мосту / Фото Нацполіція

  • За інерцією, той зіткнувся з легковиком.
  • Через аварію постраждали 4 пасажири автобусів.
  • Їх направили до лікарні.


Автобус після ДТП на Центральному мосту у Дніпрі / Фото Нацполіція