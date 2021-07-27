Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: рейсовий автобус зіштовхнувся з вантажівкою

27 липня 2021 , 08:47
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Джерело:

Поліція Одещини

На трасі Одеса – Київ сталася моторошна ДТП за участі рейсового автобуса, який їхав із Молдови. На жаль, один із пасажирів зазнав травм, несумісних з життям.

Аварія сталася 27 липня перед 4:00 поблизу селища Любашівка. У цей момент в автобусі сполученням "Кишинів – Київ" перебувало 20 пасажирів.  

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За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням й зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі. 

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група, постраждалим пасажирам надають допомогу медики. Рух на 309 кілометрі дороги ускладнений. 

Що відомо про жертв та потерпілих

Внаслідок ДТП загинула 1 людина. Ще 6 пасажирів постраждали, серед них – 13-річна дитина, уточнили у ДСНС. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили у лікарню.

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Автор: Ірина Буртик