У Київській області біля Борисполя сталася аварія: зіштовхнулися мікроавтобус і легковик. Бус після зіткнення налетів на відбійник, його водій загинув на місці.

Про ДТП повідомили у фейсбук-спільноті dtp.kiev. Очевидці зазначають, що на місці події перебувають правоохоронці і швидка.

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За попередньою інформацією, водій буса заснув за кермом. Після зіткнення автобус відкинуло на відбійник, водій загинув на місці.

У поліції Київщини наразі офіційно не прокоментували інформацію про аварію.

Зверніть увагу! Упродовж липня цього року в Україні сталися трохи більше тисячі ДТП, в яких постраждали люди. Зокрема, в результаті аварій 1 218 людей отримали травми, ще 168 громадян – загинули.



Біля Борисполя сталася смертельна ДТП / Фото dtp.kiev



Задню частину легковика зім'яло / Фото dtp.kiev

Схожа ДТП сталася лише минулої доби 26 липня на Харківщині: поблизу міста Первомайськ зіткнулися мікроавтобус та легковика, останній з яких злетів у кювет.

Рятувальникам довелося визволяти 37-річного водія Passat за допомогою спецзасобів. Його з важкими травмами госпіталізували до лікарні Харкова.