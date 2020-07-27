Смертельна ДТП під Києвом: мікроавтобус налетів на відбійник
У Київській області біля Борисполя сталася аварія: зіштовхнулися мікроавтобус і легковик. Бус після зіткнення налетів на відбійник, його водій загинув на місці.
Про ДТП повідомили у фейсбук-спільноті dtp.kiev. Очевидці зазначають, що на місці події перебувають правоохоронці і швидка.
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За попередньою інформацією, водій буса заснув за кермом. Після зіткнення автобус відкинуло на відбійник, водій загинув на місці.
У поліції Київщини наразі офіційно не прокоментували інформацію про аварію.
Біля Борисполя сталася смертельна ДТП / Фото dtp.kiev
Задню частину легковика зім'яло / Фото dtp.kiev
Схожа ДТП сталася лише минулої доби 26 липня на Харківщині: поблизу міста Первомайськ зіткнулися мікроавтобус та легковика, останній з яких злетів у кювет.
Рятувальникам довелося визволяти 37-річного водія Passat за допомогою спецзасобів. Його з важкими травмами госпіталізували до лікарні Харкова.