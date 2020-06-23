У Києві 20-річний неадекват без прав на Lexus влаштував ДТП: відео 18+
У Києві в ніч на 23 червня біля ТЦ Ocean Plaza водій на Lexus спричинив ДТП. Чоловік не мав з собою ані водійських прав, ані дозволу на керування автомобілем. Водночас, він був у неадекватному стані.
Про дивну ДТП за участю мажора пише фейсбук-спільнота "Київ Оперативний".
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Вночі о 00:10 сталася ДТП біля ТЦ Ocean Plaza. Водій Lexus Матвєєв А. В., 1999 року народження був у неадекватному стані. При собі у Матвєєва не було жодних документів на авто та посвідчення водія,
– мовиться у повідомленні.
Ба більше – молодий чоловік прагнув вирішити питання грішми і не викликати поліцію.
Окрім того, на ролику хлопець казав, що машина належить Матвєєва Олегу. Судячи з усього, йдеться про його батька. Цікаво також те, що Матвєєв спершу представився журналістом каналу "1+1".
За підсумком, хлопець обіцяв відійти на 20 хвилин за грошима, але втік.
Дивіться відео із фігурантом нічного ДТП біля Ocean Plaza 18+
Поліція оформила ДТП, а Lexus винуватця аварії відправили на штрафмайданчик.