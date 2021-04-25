Машину розірвало на частини: моторошна ДТП в Одесі – фото, відео

Жахлива ДТП сталась в Одесі 26 квітня. Автомобіль BMW після зіткнення з опорою рекламного щита буквально розлетівся на шматки.
Джерело:Патрульна поліція Одеської області
Автотроща сталась близько 16:00 на вулиці Балківській. BMW X6 влетів в опору рекламного щита.
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Водія забрала швидка допомога
40-річний водій вижив. Його дістали з понівеченого автомобіля з відкритим переломом стегна. Потерпілого одразу забрали на швидкій. Який його стан зараз – поки невідомо.
Як з'ясували правоохоронці, авто BMW прямувало у напрямку автовокзалу. Проте водій не обрав безпечної швидкості руху і врізався у стовп. Вже після цього машину відкинуло на Mercedes. Пошкодження другого автомобіля – незначні.
Дивіться фото та відео з місця жахливої аварії:
На Одещині зіткнулась маршрутка з вантажівкою
Нещодавно на Одещині сталась ще одна масштабна ДТП. 23 квітня не розминулись вантажівка та маршрутка, у якій були пасажири. На щастя, ніхто не загинув, проте 5 людям все ж довелось надавати медичну допомогу.