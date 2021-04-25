Машину розірвало на частини: моторошна ДТП в Одесі – фото, відео

Жахлива ДТП сталась в Одесі 26 квітня. Автомобіль BMW після зіткнення з опорою рекламного щита буквально розлетівся на шматки.

Автотроща сталась близько 16:00 на вулиці Балківській. BMW X6 влетів в опору рекламного щита.

До теми На Одещині легковик зіткнувся з вантажівкою: є загиблий – фото

Водія забрала швидка допомога

40-річний водій вижив. Його дістали з понівеченого автомобіля з відкритим переломом стегна. Потерпілого одразу забрали на швидкій. Який його стан зараз – поки невідомо.

Як з'ясували правоохоронці, авто BMW прямувало у напрямку автовокзалу. Проте водій не обрав безпечної швидкості руху і врізався у стовп. Вже після цього машину відкинуло на Mercedes. Пошкодження другого автомобіля – незначні.

Дивіться фото та відео з місця жахливої аварії:

На Одещині зіткнулась маршрутка з вантажівкою

Нещодавно на Одещині сталась ще одна масштабна ДТП. 23 квітня не розминулись вантажівка та маршрутка, у якій були пасажири. На щастя, ніхто не загинув, проте 5 людям все ж довелось надавати медичну допомогу.

