Дівчина пробила головою лобове скло: ДТП на перехресті Тітова та Новокримської у Дніпрі – фото

У Дніпрі на перехресті 22 квітня зіткнулися 2 легкові автомобілі. Внаслідок цього щонайменше одна людина отримала травми від удару головою в лобове скло. Аварія трапилася зранку на перехресті вулиць Тітова та Новокримської.

На місці події вже працюють правоохоронці. Перекрили одну смугу дороги.

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Що відомо про цю ДТП

Після зіткнення два легковики вдарилися об залізну огорожу біля дороги. В одному з них пасажирка, яка була на передньому сидінні, вдарилася головою об лобове скло. Який стан у неї та водіїв – невідомо.



Побите головою лобове скло / Фото "Дніпро оперативне"

Які пошкодження у автівок

В темно-зеленого автомобіля деформувався правий бік. Зокрема, задні дверцята й частина корпусу біля бампера.



Від удару зігнулася огорожа / Фото "Дніпро оперативне"

У вишневій автівці побита передня частина – бампер і фари. Тому, ймовірно, саме вона спричинила аварію. Також там після удару голови є тріщини на лобовому склі.



Задня частина одного з автомобілів / Фото "Дніпро оперативне"

Чи прибула туди поліція

Як повідомляють користувачі телеграм-каналу "ДТП затори Дніпро", на вулиці Тітова через це перекрили ліву смугу дороги в напрямі вулиці Героїв Сталінграду. Тому, ймовірно, там працюють поліцейські.

Офіційно правоохоронці поки ніяк не прокоментували цю подію. Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатись із поліцією Дніпра, щоб з'ясувати обставини цієї аварії.

Місце, де трапилася аварія / Карта Google

Загиблому було 35 років.