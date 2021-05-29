Смертельна ДТП трапилася 29 травня о 00:01 на автошляху Дніпро – Царичанка – Кобеляк – Решетилівка, поблизу села Могилів Царичанського району.

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Деталі аварії на Дніпропетровщині

На місце трагічного інциденту одразу вирушили рятувальники. Там вони встановили, що сталося лобове зіткнення 2 автомобілів: легковика Toyota RAV4 та спеціалізованого вантажного самоскиду Ford Cargo 4142D.

Є жертви ДТП

Внаслідок аварії загинули 4 людини – водій та пасажири легкового автомобіля. Жертвами ДТП стали 2 жінок та чоловіків. Співробітники Служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучили тіла з пошкодженого автомобіля.

Наразі поліцейські проводять слідчі дії щодо встановлення обставин інциденту.

Смертельна ДТП сталася біля села Могилів: дивіться карту