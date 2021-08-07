Аварія сталася зранку 7 серпня на автодорозі Одеса – Вознесенськ. Витягувати пасажирів та водія із авто довелося рятувальникам.
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Постражалих передали медикам
Як розповіли у ДСНС, їх деблокували з автомобіля за допомогою шанцевого інструменту. Після цього їх передали працівникам швидкої допомоги. Наразі надзвичайники не повідомляли детальнішої інформації про постраждалих.
Аварія на Одещині / Фото ДСНС
Постраждалі вже у лікарні / Фото ДСНС
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