На Одещині легковик врізався у дерево: пасажирів та водія діставали рятувальники

В Одеській області сталася моторошна ДТП. Мінівен Toyota Lite Ace вилетів з проїжджої частини та врізався в дерево.

Аварія сталася зранку 7 серпня на автодорозі Одеса – Вознесенськ. Витягувати пасажирів та водія із авто довелося рятувальникам.

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Постражалих передали медикам

Як розповіли у ДСНС, їх деблокували з автомобіля за допомогою шанцевого інструменту. Після цього їх передали працівникам швидкої допомоги. Наразі надзвичайники не повідомляли детальнішої інформації про постраждалих.



Аварія на Одещині / Фото ДСНС



Постраждалі вже у лікарні / Фото ДСНС

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