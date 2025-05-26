Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківської області.
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Що відомо про ДТП, винуватець якої скоїв самогубство
Зазначається, що 25 травня близько 14:40 на автодорозі Харків-Охтирка поблизу села Крупчине Богодухівського району трапилася моторошна аварія.
Попередньо, водій Hyundai Tucson, виконуючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу, проте не впорався з керуванням. Автомобіль зіткнувся попутним автомобілем Fiat Tipo, а згодом врізався у транспортний засіб Renault Magnum з напівпричепом, який їхав по зустрічній смузі руху.
Внаслідок ДТП на місці події загинули двоє пасажирів Hyundai – 45-річна жінка та трирічна дівчинка,
– вказують у поліції.
Перебуваючи у стані сильного емоційного потрясіння 52-річний водій автомобіля наклав на себе руки. Кермувальники інших автомобілів зазнали гострої реакції на стрес.
До речі, днями у Дніпрі суддя на мотоциклі збив пішохода, який переходив у невстановленому місці. Той загинув на місці. Водій, попередньо, був тверезий.