За водія можна внести заставу в розмiрi 90 800 гривень. Аварія сталася 19 жовтня близько 6 години. Мікроавтобус Volkswagen Crafter влетів у вантажівку КАМАЗ.
До теми Смертельна ДТП поблизу Харкова: водій мікроавтобуса врізався у вантажівку
Підозрюваному обрали запобіжний захід
23-річного водія мікроавтобуса затримали в день аварії. Тоді ж проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за порушення ПДР.
Запобіжний захід водієві обрав Київський районний суд Харкова 21 жовтня. Наразі чоловіка тримають під вартою.
Смертельна ДТП на Харківщині: що відомо
- Мікроавтобус Volkswagen зіштовхнувся з вантажівкою КАМАЗ 19 жовтня на трасі Красноград – Перещепине – Дніпро.
- У результаті аварії загинули 3 людей та ще 3 постраждали.
- Проти водія відкрили кримінальне провадження за порушення ПДР.
- Винуватця можуть ув'язнити терміном від 5 до 10 років з позбавленням права кермувати на термін до 3 років.