У ДТП на Харківщині загинули 3 людей: суд оголосив заставу водію мікроавтобуса

За рішенням суду, водій мікроавтобуса 60 діб перебуватиме під вартою. Проте запобіжний захід обрали з можливістю внести заставу.

За водія можна внести заставу в розмiрi 90 800 гривень. Аварія сталася 19 жовтня близько 6 години. Мікроавтобус Volkswagen Crafter влетів у вантажівку КАМАЗ.

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Підозрюваному обрали запобіжний захід

23-річного водія мікроавтобуса затримали в день аварії. Тоді ж проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за порушення ПДР.

Запобіжний захід водієві обрав Київський районний суд Харкова 21 жовтня. Наразі чоловіка тримають під вартою.

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