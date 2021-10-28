Постраждала 16-річна дівчина далі буде лікуватись у травматологічному відділенні дитячої обласної лікарні. Про це розповіла заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан

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У якому стані постраждалі

Стан здоров'я дівчини стабільний, однак вона потребує постійного нагляду від дитячого травматолога.

В Infinity, крім мажора та дівчини, ще їхали двоє 19-річних хлопців. Їх доставили до лікарні швидкої допомоги. Наразі вони теж перебувають у стабільному стані, лікування триває.

Міськрада може надати матеріальну допомогу

Горбунова-Рубан зазначила, що мерія готова надати матеріальну допомогу постраждалим та сім'ї загиблого у ДТП. Щоправда, поки ніхто не звертався. За словами чиновниці, сума залежатиме від конкретної ситуації.

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