ДТП з Infinity в Харкові: у якому стані постраждалі
Джерело:Укрінформ
Під час ДТП з Infinity у Харкові постраждало троє людей. Серед них одна неповнолітня дівчина. Наразі лікування потерпілих триває.
Постраждала 16-річна дівчина далі буде лікуватись у травматологічному відділенні дитячої обласної лікарні. Про це розповіла заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан
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У якому стані постраждалі
Стан здоров'я дівчини стабільний, однак вона потребує постійного нагляду від дитячого травматолога.
В Infinity, крім мажора та дівчини, ще їхали двоє 19-річних хлопців. Їх доставили до лікарні швидкої допомоги. Наразі вони теж перебувають у стабільному стані, лікування триває.
Міськрада може надати матеріальну допомогу
Горбунова-Рубан зазначила, що мерія готова надати матеріальну допомогу постраждалим та сім'ї загиблого у ДТП. Щоправда, поки ніхто не звертався. За словами чиновниці, сума залежатиме від конкретної ситуації.
Що відомо про ДТП у Харкові
- Ввечері 26 жовтня водій Infinity на великій швидкості влетів на перехрестя з червоним сигналом світлофора. Там авто врізалося в Chevrolet, який виїжджав на перехрестя.
- 58-річний водій Chevrolet одразу загинув на місці аварії.
- Слідство стверджує, що за кермом був 16-річний Микола. Сам він цього не пам'ятає.
- До слова, у підлітка ніколи не було водійських прав. Попри це, він любив хизуватись в інстаграмі швидкісною їздою та "пачками грошей".
- В мережі з'явилось ймовірне листування Миколи, у якому він розповів, що вирішує проблеми з поліцією за 100 – 200 доларів.
- Підлітку оголосили підозру за статтею про порушення правил дорожнього руху з ДТП, тому йому загрожує до 8 років в'язниці. Хлопця відправили у СІЗО на 2 місяці без можливості внесення застави.