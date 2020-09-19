Щонайменше чотири автомобілі зіткнулися лоб у лоб на бульварі Дружби Народів у Києві увечері 18 вересня. Відомо про чотирьох постраждалих, один із яких у важкому стані – його затиснуло в автомобілі.

Про аварію, яка сталася у Києві на Дружби народів перед Патона розповіли у фейсбук-спільноті "Київ Оперативний". Нагадаємо Жахлива аварія у Запоріжжі: стали відомі імена студентів, які згоріли живцем – фото Що відомо про аварію на Дружби Народів 18 вересня За словами свідків, автомобілі зіткнулися лоб у лоб.

Два авто перетворилися на мотлох, інші постраждали менше.

За попередніми даними, постраждалих 4 людей.

Відомо, що один постраждалий у ДТП перебуває у важкому стані, його затиснуло в червоному авто. Рятувальники намагаються допомогти постраждалим. Слідчо-оперативна група працює на місці також, вона буде з'ясовувати причини та обставини ДТП. Зверніть увагу Дві фури зіткнулися з мікроавтобусом поблизу Білої Церкви, перекрили рух: масштабні фото