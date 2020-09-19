Авто у мотлох, багато постраждалих: ДТП на Дружби Народів у Києві – фото й відео
Щонайменше чотири автомобілі зіткнулися лоб у лоб на бульварі Дружби Народів у Києві увечері 18 вересня. Відомо про чотирьох постраждалих, один із яких у важкому стані – його затиснуло в автомобілі.
Про аварію, яка сталася у Києві на Дружби народів перед Патона розповіли у фейсбук-спільноті "Київ Оперативний".
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Що відомо про аварію на Дружби Народів 18 вересня
- За словами свідків, автомобілі зіткнулися лоб у лоб.
- Два авто перетворилися на мотлох, інші постраждали менше.
- За попередніми даними, постраждалих 4 людей.
- Відомо, що один постраждалий у ДТП перебуває у важкому стані, його затиснуло в червоному авто.
Рятувальники намагаються допомогти постраждалим. Слідчо-оперативна група працює на місці також, вона буде з'ясовувати причини та обставини ДТП.
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