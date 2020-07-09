На проспекті Глушкова в Києві стався неприємний інцидент. У припарковану фуру в’їхала інша вантажівка. Постраждав водій, його госпіталізували.

На проспекті Глушкова, перед Одеською площею, стояла припаркована вантажівка MAN, повідомляють у фейсбуці "Києва Оперативного".

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У фуру, не гальмуючи, в’їхала інша вантажівка DAF.

У результат зіткнення постраждав її водій. Його з травмами забрали у лікарню швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, чоловік був тверезий. Наразі невідомо, що ж спричинило аварію.

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