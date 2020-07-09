У Києві одна вантажівка в’їхала в іншу: є постраждалий – відео
На проспекті Глушкова в Києві стався неприємний інцидент. У припарковану фуру в’їхала інша вантажівка. Постраждав водій, його госпіталізували.
На проспекті Глушкова, перед Одеською площею, стояла припаркована вантажівка MAN, повідомляють у фейсбуці "Києва Оперативного".
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У фуру, не гальмуючи, в’їхала інша вантажівка DAF.
У результат зіткнення постраждав її водій. Його з травмами забрали у лікарню швидкої допомоги.
За попередньою інформацією, чоловік був тверезий. Наразі невідомо, що ж спричинило аварію.
У Києві одна вантажівка заїхала в іншу: дивіться відео
На проспекті Глушкова у Києві сталася ДТП: дивіться карту