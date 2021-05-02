Смертельна ДТП маршрутки та евакуатора в Дніпрі: оприлюднили нові подробиці – відео

На Кайдацькому мості в Новокодацькому районі Дніпра ввечері 1 травня трапилася смертельна ДТП. Водій міжміського маршрутного таксі Дніпро – Харків не впорався з керуванням і в'їхав у евакуатор із навантаженим автомобілем. Надзвичайники розповіли нові подробиці цієї трагедії.
Джерело:ДСНС Дніпропетровщини
Це трапилося приблизно о 20:25. Як наслідок, водій маршрутки загинув на місці, а водія евакуатора госпіталізували.
До теми Водія затиснуло залізом: у Дніпрі маршрутка врізалася в евакуатор – фото
Більше про цю трагедію
Загиблому був приблизно 51 рік (народився в 1970 році). Інший постраждалий у ДТП молодший – йому приблизно 28 (народився в 1993 році).
Місце аварії одразу після інциденту: відео телеграм-каналу Dnepr_Black
У чоловіка, який був за кермом евакуатора Mercedes-Benz, згодом виявили струс мозку та закритий перелом лівої гомілки. Який у нього зараз стан – невідомо.
Рятувальники працюють на Кайдацькому мості після аварії: відео ДСНС
Тіло водія мікроавтобуса Volkswagen Crafter затисло в металевих конструкціях. Тому, щоб його дістати, надзвичайникам довелося використати спеціальний аварійно-рятувальний інструмент.
Місце аварії мікроавтобуса та евакуатора / Фото ДСНС Дніпропетровщини
На фото видно, що в буса не лише погнувся капот, а й повністю вилетіло лобове скло. Евакуатор викинуло на колію та в нього частково відлетіли передні колеса. На ньому був навантажений позашляховик Toyota, у якого побилась лише задня частина.
Що було відомом раніше
- Очевидці розповіли, що у крайньому лівому ряду на мосту зламалося авто Mitsubishi.
- На місце прибув евакуатор і навантажив автомобіль на платформу.
- Після цього у нього врізався мікроавтобус.
- Через ДТП у бік правого берега Дніпра утворилися масштабні затори. Рух трамваїв був заблокований.
- ТСН писала, що у водія маршрутки виявили слабкий пульс, хоча він був непритомний.
Надзвичайник розповідає про аварію на Кайдацькому мості: відео ДСНСЗверніть увагу! У Івано-Франківській області 30 квітня також сталася смертельна ДТП за участі рейсового автобуса. У салоні на час зіткнення було 23 осіб. З них 6 госпіталізували. Також внаслідок аварії були й жертви.