У ДТП на Одещині загинув 13-річний мопедист, його 7-річний пасажир – у реанімації

24 травня 2021 , 07:47
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Джерело:

Нацполіція

У місті Березівка, що в Одеській області, зіткнулися автомобіль та мопед. У результаті аварії загинув 13-річний хлопець, який керував мопедом, а його 7-річний пасажир перебуває у реанімації.

За інформацією правоохоронців, жахлива аварія за участю дітей трапилася у Березівці, на перехресті вулиць Танасчишина та Володарського.

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Деталі смертельної ДТП

  • На Одещині зіткнулись мопед під керуванням 13-річного підлітка та автомобіль Volkswagen Passat.
  • Від отриманих травм водій мопеда помер у лікарні, а його пасажир – 7-річний хлопець – перебуває у тяжкому стані в реанімації.
  • 32-річного кермувальника автомобіля перевірили на вміст алкоголю в крові – результат медогляду показав, що він був тверезий.
  • Відомості про ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
Зверніть увагу! Раніше на Трасі здоров'я в Одесі зіштовхнулись 2 електросамокати. Один із водіїв впав та травмувався. Медики діагностували у хлопця перелом черепа.

Смертельна аварія сталася у Березівці: дивіться карту

 

Автор: Наталія Пристанська