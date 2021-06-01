Авто зім'яло, як гармошку: у жахливій ДТП під Чугуєвом загинули троє людей

На Харківщині неподалік Чугуєва 1 червня трапилася смертельна ДТП. Внаслідок неї на місці події загинуло 3 людей, ще один чоловік постраждав.

Деталі жахливої ДТП

Трагедія трапилася о 15:30 на автодорозі Чугуїв – Мілове неподалік селища Чкалівське Чугуївського району. Зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos та Toyota Hilux.

Цікаво Повідомив – отримав гроші: в Україні хочуть платити водіям, які заявляють про чужі порушення

За даними поліції, Toyota Hilux рухався зі сторони Куп'янська в напрямку Харкова, а інший автомобіль їхав на зустріч.

Зіткнення було таким сильним, що на місце ДТП викликали рятувальників, аби ті за допомогою спецінструменту вирізали тіла загиблих з розбитої автівки.



У ДТП біля Чугуєва загинуло 3 людей / Фото "Depo Харків"

Що відомо про постраждалих

Внаслідок трагедії загинули 59-річний водій Daewoo Lanos та дві пасажирки.

52-річного водія іншого автомобіля з травмами відвезли у лікарню.

Наразі правоохоронці оглядають місце ДТП та встановлюють свідків трагедії.



Тіла загиблих з автомобіля витягували рятувальники / Фото "Depo Харків"

До теми На Миколаївщині мотоцикл влетів у дерево: загинули 2 людини