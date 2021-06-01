Авто зім'яло, як гармошку: у жахливій ДТП під Чугуєвом загинули троє людей

На Харківщині неподалік Чугуєва 1 червня трапилася смертельна ДТП. Внаслідок неї на місці події загинуло 3 людей, ще один чоловік постраждав.
Деталі жахливої ДТП
Трагедія трапилася о 15:30 на автодорозі Чугуїв – Мілове неподалік селища Чкалівське Чугуївського району. Зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos та Toyota Hilux.
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За даними поліції, Toyota Hilux рухався зі сторони Куп'янська в напрямку Харкова, а інший автомобіль їхав на зустріч.
Зіткнення було таким сильним, що на місце ДТП викликали рятувальників, аби ті за допомогою спецінструменту вирізали тіла загиблих з розбитої автівки.
У ДТП біля Чугуєва загинуло 3 людей / Фото "Depo Харків"
Що відомо про постраждалих
- Внаслідок трагедії загинули 59-річний водій Daewoo Lanos та дві пасажирки.
- 52-річного водія іншого автомобіля з травмами відвезли у лікарню.
Наразі правоохоронці оглядають місце ДТП та встановлюють свідків трагедії.
Тіла загиблих з автомобіля витягували рятувальники / Фото "Depo Харків"
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