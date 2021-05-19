Спершу рятувальники дістали авто з кювету на узбіччя дороги. Працівники ДСНС після того змогли дістати загиблого.

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Що відомо про аварію

  • ДТП трапилась на трасі Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя біля села Василівка Дніпропетровської області.

ДТП на трасі Дніпро - Запоріжжя водій KIA загинув
Понівечене авто в кюветі / Фото ДСНС

  • Про аварію повідомили у вівторок о 18:13. На місце виїхала бригада ДСНС.
  • Вони встановили, що ймовірно, водій не впорався з керуванням авто KIA Optima.

ДТП на трасі Дніпро - Запоріжжя водій KIA загинув
Місце ДТП / Фото ДСНС

  • Внаслідок удару 27-річний водій загинув на місці та був заблокований в автомобілі.
  • Обставини ДТП з’ясовують співробітники поліції.

Як діставали понівечене авто з кювету: відео

 