Під Дніпром розбився 27-річний хлопець: його тіло вирізали з авто – фото, відео

Смертельна ДТП сталася ввечері 18 травня. Авто вилетіло в кювет та врізалось в дерево. Авто було сильно понівечене, тіло водія довелось вирізати з каркасу.
Спершу рятувальники дістали авто з кювету на узбіччя дороги. Працівники ДСНС після того змогли дістати загиблого.
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Що відомо про аварію
- ДТП трапилась на трасі Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя біля села Василівка Дніпропетровської області.
Понівечене авто в кюветі / Фото ДСНС
- Про аварію повідомили у вівторок о 18:13. На місце виїхала бригада ДСНС.
- Вони встановили, що ймовірно, водій не впорався з керуванням авто KIA Optima.
Місце ДТП / Фото ДСНС
- Внаслідок удару 27-річний водій загинув на місці та був заблокований в автомобілі.
- Обставини ДТП з’ясовують співробітники поліції.
Як діставали понівечене авто з кювету: відео