ДТП трапилась на трасі Дніпро – Мелітополь ввечері 20 квітня. Зіштовхнулись два легковики Renault і Chevrolet. Водія останнього довелось вирізати надзвичайникам.

Загиблому було 35 років. Його тіло застигло в металевому каркасі від удару.

До теми У жахливій ДТП на Черкащині загинув батько 7 дітей: фото

Що відомо про ДТП

У Синельниківському районі близько 18:35 сталася аварія.

В ДТП потрапили авто Renaul Duster і Chevrolet Captiva.



Загиблого вирізали з автівки / Фото ДСНС

Водія та пасажирів Renaul доставили до Синельниківської центральної районної лікарні.

Двох з 5 особі госпіталізували.



Аварія під Дніпром / Фото ДСНС

Водій понівеченого автомобіля Chevrolet загинув на місці. З авто його діставали надзвичайники.

Над ліквідацію наслідків аварії працювали 8 рятувальників та залучили 2 одиниці спецтехніки.

Поліцейські розслідують деталі зіткнення.

Але як пише Vgorode.ua, ймовірніше за все, автівки зіткнулись лоб в лоб: це видно за розташуванням легковиків на дорозі та тим, що легший автомобіль винесло в кювет. Але наразі це не офіційна версія ДТП.

Актуально На шаленій швидкості вилетів на тротуар: біля ТЦ Forum Lviv водій Ford збив жінку – фото і відео

Рятувальники на місці аварії: відео