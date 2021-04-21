Аварія під Дніпром: водій загинув, 5 людей доправили в лікарню – фото, відео

ДТП трапилась на трасі Дніпро – Мелітополь ввечері 20 квітня. Зіштовхнулись два легковики Renault і Chevrolet. Водія останнього довелось вирізати надзвичайникам.
Джерело:ДСНС
Загиблому було 35 років. Його тіло застигло в металевому каркасі від удару.
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Що відомо про ДТП
- У Синельниківському районі близько 18:35 сталася аварія.
- В ДТП потрапили авто Renaul Duster і Chevrolet Captiva.
Загиблого вирізали з автівки / Фото ДСНС
- Водія та пасажирів Renaul доставили до Синельниківської центральної районної лікарні.
- Двох з 5 особі госпіталізували.
Аварія під Дніпром / Фото ДСНС
- Водій понівеченого автомобіля Chevrolet загинув на місці. З авто його діставали надзвичайники.
- Над ліквідацію наслідків аварії працювали 8 рятувальників та залучили 2 одиниці спецтехніки.
- Поліцейські розслідують деталі зіткнення.
Але як пише Vgorode.ua, ймовірніше за все, автівки зіткнулись лоб в лоб: це видно за розташуванням легковиків на дорозі та тим, що легший автомобіль винесло в кювет. Але наразі це не офіційна версія ДТП.
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Рятувальники на місці аварії: відео