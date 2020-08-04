Смертельна ДТП між Тарасівкою та Крюківщиною у Київській області трапилася 3 серпня. Після лобового зіткнення двох автомобілів одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень та доправлені до лікарні.

Про аварію на Київщині розповіли у фейсбук-спільноті dtp.kiev.ua. Зверніть увагу Смертельна автотроща на Київщині: загинули 4 людей – фото Між населеними пунктами Тарасівка і Крюковщина, за попередньою інформацією, автомобіль BMW на польських номерах вилетів на зустрічну смугу. А там зіткнувся зі Škoda: Пасажир BMW загинув на місці – причому тіло можна дістати, тільки розрізаючи машину.

– причому тіло можна дістати, тільки розрізаючи машину. Четверо пасажирів Škoda зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Поліція та слідчі з'ясовують усі обставини смертельної аварії.

У повідомленні dtp.kiev.ua мовиться, що водій BMW, ймовірно, був під впливом наркотиків.

Пасажир BMW загинув на місці / Фото dtp.kiev.ua

Четверо пасажирів Škoda потрапили до лікарні / Фото dtp.kiev.ua

А водій BMW, ймовірно, був під впливом наркотиків / Фото dtp.kiev.ua

Поліція та слідчі з'ясовують усі обставини смертельної аварії / Фото dtp.kiev.ua Читайте також Під Івано-Франківськом трапилася потрійна ДТП: є загиблий і постраждалі Лобове зіткнення двох автомобілів між Тарасівкою та Крюківщиною: дивіться карту