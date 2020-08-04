ДТП під Києвом: BMW став брухтом, пасажир загинув, а водій, ймовірно, був під наркотиками
Смертельна ДТП між Тарасівкою та Крюківщиною у Київській області трапилася 3 серпня. Після лобового зіткнення двох автомобілів одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень та доправлені до лікарні.
Про аварію на Київщині розповіли у фейсбук-спільноті dtp.kiev.ua.
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Між населеними пунктами Тарасівка і Крюковщина, за попередньою інформацією, автомобіль BMW на польських номерах вилетів на зустрічну смугу. А там зіткнувся зі Škoda:
- Пасажир BMW загинув на місці – причому тіло можна дістати, тільки розрізаючи машину.
- Четверо пасажирів Škoda зазнали травм різного ступеня тяжкості.
- Поліція та слідчі з'ясовують усі обставини смертельної аварії.
- У повідомленні dtp.kiev.ua мовиться, що водій BMW, ймовірно, був під впливом наркотиків.
Пасажир BMW загинув на місці / Фото dtp.kiev.ua
Четверо пасажирів Škoda потрапили до лікарні / Фото dtp.kiev.ua
А водій BMW, ймовірно, був під впливом наркотиків / Фото dtp.kiev.ua
Поліція та слідчі з'ясовують усі обставини смертельної аварії / Фото dtp.kiev.ua
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Лобове зіткнення двох автомобілів між Тарасівкою та Крюківщиною: дивіться карту