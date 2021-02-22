Смертельна ДТП під Одесою: водій в'їхав у бетонну стіну – фото

22 лютого 2021 , 19:01
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Біля Одеси 22 лютого трапилась страшна аварія – Hyundai в’їхав у бетонну стіну при дорозі. Загинув 57-річний чоловік, який був за кермом.

Джерело:

Поліція Одещини

ДТП трапилась близько 9 години ранку в селі Новоградівка на Одещині.

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Як проходить розслідування

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини з'їзду Hyundai з дороги.

Правоохоронці планують відкрити кримінальне провадження за "Порушення правил безпеки дорожнього руху".


ДТП біля Одеси / Фото Національної поліції

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