Поліцейські розбилися в ДТП під Одесою: 3 людини загинули

У селі Зоря на Одещині 13 серпня трапилася смертельна аварія зі співробітниками поліції. Внаслідок неї загинули 3 правоохоронці.

Всі загиблі були оперативниками карного розшуку. Це сталося, бо правоохоронці з'їхали на службовому автомобілі в кювет.

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Люди поряд з автомобілем правоохоронців / Фото телеграму "Ху***вая Одесса"

Їхали з виклику

Також 1 офіцер, який був у автомобілі, вижив. Наразі чоловік перебуває у важкому стані. Поліцейські поверталися зі слідчого заходу з Татарбунар в Сарату.

На місце вже приїхали правоохоронці, які встановлюють обставини трагедії. Також прибули рятувальники та медики.

Під час аварії тіла практично вилетіли з автомобіля. У ньому вибито лобове скло та є багато інших пошкоджень.



Авто правоохоронців, які попали в аварію на Одещині / Фото телеграму "Ху***вая Одесса"