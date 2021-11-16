ДТП на проспекті Науки у Харкові: медики оцінили стан травмованих дітей

13-річні хлопчик та дівчинка, яких на переході у Харкові збив водій елітного авто, оговтуються від ДТП. Медики повідомили, що їхній стан покращився і наразі є задовільним.

Спочатку обох навіть хотіли виписати з лікарні, але після обстеження це рішення довелося змінити. Такою інформацією поділилася заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

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Дівчину залишили у лікарні

У Дар'ї – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забій потилиці. Медики хотіли виписати її додому, але під час планового обстеження знайшли порушення між поверхнями суглобу. "Хотіли виписати їх додому, але коли на рентгені побачили підвивих, залишили дівчинку. Хай ще побуде в лікарні", – зазначила заступниця мера.

Діагноз хлопця не змінився

В Олександра діагностували забої та садна лівого передпліччя, забій правої легені. Крім цього, у нього – травма променевої кістки. Горбунова-Рубан пояснила, що у цій кістці є маленький відросток. Потрібно зафіксувати руку в правильному положенні – тоді він приросте й все буде гаразд.

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