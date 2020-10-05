Смертельна аварія з п’яним поліцейським у Броварах: яке покарання загрожує винуватцю
Винуватцю п’яної ДТП, що трапилась ввечері 4 жовтня у Броварах загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Наразі поліцейський, який збив маму та її доньку на переході, затриманий.
Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань. Там наголошують: наразі вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри та клопотання про обрання йому запобіжного заходу.
Детальніше про аварію П'яний поліцейський збив матір із донькою на переході в Броварах: одна жінка загинула
Наїзд на жінок здійснив офіцер поліції Києва. У ДБР вже попередньо встановили, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння, хоч від проходження медичного освідування й відмовився.
Фото з місця страшної аварії у Броварах
Місце ДТП у Броварах
Що загрожує поліцейському
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Відео з місця аварії у Броварах:
Що відомо про смертельну ДТП у Броварах
- Ввечері 4 жовтня п’яний поліцейський на Volkswagen Passat на пішохідному переході збив двох жінок.
- Після удару він не зупинився, а проїхав ще кілька метрів та врізався в дерево.
- У результаті ДТП одна із потерпілих від отриманих травм померла на місці. Ще одну жінку госпіталізували.
- Жінки – це мама і донька 1977 та 1998 років народження. Загинула саме старша жінка, це трапилось на очах у її доньки, яка у важкому стані (в тому числі моральному) у лікарні. За її життя борються лікарі.