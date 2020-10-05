Винуватцю п’яної ДТП, що трапилась ввечері 4 жовтня у Броварах загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Наразі поліцейський, який збив маму та її доньку на переході, затриманий.

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань. Там наголошують: наразі вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри та клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Детальніше про аварію П'яний поліцейський збив матір із донькою на переході в Броварах: одна жінка загинула

Наїзд на жінок здійснив офіцер поліції Києва. У ДБР вже попередньо встановили, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння, хоч від проходження медичного освідування й відмовився.



Фото з місця страшної аварії у Броварах



Місце ДТП у Броварах

Що загрожує поліцейському

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Відео з місця аварії у Броварах:

Що відомо про смертельну ДТП у Броварах